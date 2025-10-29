Орловца оставили без средств защиты на девять лет

29.10.2025 | 11:03 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявили в «Болховском лесничестве».

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Проверку проводила прокуратура. О её результатах рассказали в ведомстве.

Так, оказалось, что один из работников лесничества не обеспечивался средствами индивидуальной защиты. Причём — с 2016-го года. Ещё один сотрудник не был ознакомлен со специальной оценкой условий рабочего места.

В отношении юридического лица возбудили административное дело. В итоге работодателю назначили штраф в 60 тысяч рублей.

«Нарушения устранены», – уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»


