В Орле обещали восстановить тротуар, разрушенный грузовиком

Об этом заявила начальник управления градостроительства Мария Родштейн.

Пострадал тротуар, расположенный на улице Цветаева. О происшествии в городскую администрацию сообщили сами местные жители.

Чиновники выехали на место и проверили информацию. Оказалось, что «обидчиком» стал грузовик, который используется для перевозки строительных материалов на площадку комплексного развития территорий (на Наугорском шоссе)

«Застройщик уже уведомлен о произошедшем и взял на себя обязательство в кратчайшие сроки восстановить тротуар. Мы будем держать ситуацию на контроле до полного устранения последствий», — указала Мария Родштейн.

ИА «Орелград»