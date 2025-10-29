В Орле обещали восстановить тротуар, разрушенный грузовиком

29.10.2025 | 10:57 Новости, Происшествия

Об этом заявила начальник управления градостроительства Мария Родштейн.

Фото: Администрация Орла

Пострадал тротуар, расположенный на улице Цветаева. О происшествии в городскую администрацию сообщили сами местные жители.

Чиновники выехали на место и проверили информацию. Оказалось, что «обидчиком» стал грузовик, который используется для перевозки строительных материалов на площадку комплексного развития территорий (на Наугорском шоссе)

«Застройщик уже уведомлен о произошедшем и взял на себя обязательство в кратчайшие сроки восстановить тротуар. Мы будем держать ситуацию на контроле до полного устранения последствий», — указала Мария Родштейн.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU