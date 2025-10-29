В проект бюджета Орловской области включили не все расходы

Определенные пробелы выявили сотрудники счетного органа.

Контрольно-счетная палата Орловской области вынесла заключение на проект регионального бюджета на ближайшую трехлетку. Кратко оно было озвучено на прошедших в Орловском облсовете народных депутатов публичных слушаниях. «Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин подтвердил соблюдение требований и ограничений бюджетного законодательства при формировании проекта бюджета», – отметили в пресс-службе регионального парламента.

Текущим законопроектом предлагается утвердить доходы областного бюджета на 2026 год в сумме 58,18 миллиарда рублей, что на 628,195 миллиона рублей, или на 1,1 процента меньше плановых показателей 2025 года. Общий объем расходов областного бюджета на 2026 год планируется в сумме 59,115 миллиарда рублей, что на 577,182 миллиона рублей, или на 1 процент меньше утвержденного бюджета 2025 года. В числе прочего аудиторы КСП провели анализ обеспеченности расходных обязательств Орловской области.

Они обращают внимание на то, что согласно распоряжению правительства Орловской области от 30.09.2025 № 541-р объем первоочередных расходов областного бюджета, не нашедших отражения в параметрах областного бюджета на 2026 год, составил 28,702 миллиарда рублей. К первоочередным расходам бюджета относятся: заработная плата с начислениями на нее, публичные нормативные обязательства и меры социальной поддержки, оплата коммунальных услуг, предоставление дотаций и субвенций местным бюджетам, обеспечение минимально необходимого уровня софинансирования средств федерального бюджета, обеспечение лекарственными средствами и препаратами, реализация приоритетных национальных проектов на территории Орловской области, другие аналогичные расходы.

«Так, по информации, представленной главными распорядителями областного бюджета, в составе первоочередных, не нашедших отражения в параметрах областного бюджета на 2026 год, не учтены расходы на исполнение судебных решений по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние (11,556 миллиарда рублей), судебные решения о доведении расходов на содержание автомобильных дорог до установленного норматива расходов (4,845 миллиарда рублей), обеспечение лекарствами льготных категорий граждан (1,014 миллиарда рублей), компенсация льготного проезда граждан, возмещение выпадающих доходов перевозчиков от применения регулируемых тарифов (298 миллионов рублей)», – следует из заключения КСП.

В то же время аудиторы подчеркивают, что первоочередные расходы, не нашедшие отражения в параметрах областного бюджета на 2026 год, подлежат включению в областной бюджет в случае поступления дополнительных доходов. Оценили они и предполагаемый дефицит областного бюджета, который составит в 2026 году 934,185 миллиона рублей, или 2,3 процента от общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Аудиторы пришли к выводу, что размер дефицита в 2026 году не превысит ограничения, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов).

ИА “Орелград”