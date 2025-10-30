Новогоднее настроение в Орле будет создавать Виктория Чекулина

Предприниматель выиграла аукцион на оказание услуг по праздничному оформлению.

Всего на электронный аукцион поступило две заявки. При начальной цене контракта в 9,6 млн рублей, итоговой стала 7,58 млн.

В обязанности подрядчика входит доставка украшений, их монтаж, обслуживание и ремонт, в случае необходимости. В перечень вошли гирлянды, арки, «падающие елки», светящиеся олени и медведи, звезды, фонарики, ели, баннеры, световые консоли на опорах, каток. Разборка и возвращение оборудования на место хранения предусмотрены до середины марта 2026 года.

По данным kartoteka.ru, Чекулина Виктория Геннадьевна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в январе 2025 года. Всего открыто 25 видов деятельности, среди них ремонт музыкальных инструментов и оптовая торговля программным обеспечением.

ИА “Орелград”