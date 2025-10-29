Орловские образовательные организации получили предостережения

Сразу в 14 учреждениях были выявлены нарушения обязательных требований.

Департамент образования Орловской области обнародовал результаты контрольно-надзорных мероприятий, проведенных без взаимодействия с контролируемыми лицами. Речь идет о механизме так называемых наблюдений за соблюдением обязательных требований. Из информации департамента образования следует, что наблюдение проводилось в срок с 13 октября по 20 октября 2025 года. Оно затронуло 22 образовательных организаций Орловской области.

Подобные мероприятия специалисты называют мониторингом безопасности. В его рамках проверяющие изучили официальные сайты образовательных организаций и оценили, насколько те соответствуют федеральным требованиям. Последние в 2023 году утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Мониторинг безопасности был проведен «посредством сбора и анализа информации, размещенной на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам мониторинга безопасности в восьми образовательных организациях не были выявлены факты причинения вреда, ущерба или возникновения угрозы их причинения охраняемым законом ценностям. В 14 оставшихся организациях были «выявлены сведения о нарушениях обязательных требований». В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» всем указанным 14 образовательным организациям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Немало времени сотрудники департамента образования уделяют и профилактике. Например, в октябре 2025 года начальник областного управления контроля и надзора в сфере образования вместе с коллегами нанесла виртуальный профилактический визит в Верхне-Любовшенскую основную общеобразовательную школу имени Героя Советского Союза В. Г. Куликова. Она расположена в Краснозоренском районе Орловской области. Профилактический визит был проведен в форме видеоконференцсвязи с использованием мобильного приложения «Инспектор».

«При проведении профилактического визита было проведено информирование по следующим вопросам: об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля; о соответствии объекта контроля критериям риска; о рекомендуемых способах снижения категории риска; о видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. В ходе профилактического визита осуществлено консультирование в виде устных разъяснений», – сообщили в департаменте образования.

