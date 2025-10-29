В Ливнах за 22 миллиона отремонтировали пять дворов

Отчет о выполнении работ прозвучал на совещании в мэрии.

В текущем году в Ливнах было благоустроено пять дворовых территорий многоквартирных домов. На эти цели было направлено 22,034 миллиона рублей. Работы по преображению всех дворов в 2025 году вела подрядная организация АО «Дорожная служба». Об этом на оперативном совещании в администрации города сообщил начальник городского отдела ЖКХ Алексей Поляков. В администрации Ливен добавили, что финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий проводится по трем основным направлениям: асфальтирование внутридворового проезда, ремонт покрытия существующих тротуаров, пешеходных зон и автопарковок; обеспечение освещения; установка скамеек и урн, – перечислил Алексей Поляков. – Контроль за ходом выполнения работ осуществлялся сотрудниками управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города и общественной комиссией. Контроль за качеством используемых материалов и выполнения работ осуществляли представители КУ ОО «Орелгосзаказчик». Гарантийный срок выполненных работ в соответствии с контрактами составляет 4 года».

По данным ливенской мэрии, на 2026 год запланировано благоустройство шести дворовых территорий. По ним уже прошли общественные обсуждения, а подготовленные дизайн-проекты согласованы с жителями многоквартирных домов. В настоящий момент проектная документация направлена на экспертизу. Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе правительством страны с 2017 года. За время ее реализации в Орловской области было благоустроено более 1000 дворовых территорий и около 250 общественных пространств.

Например, в Орле по указанной программе в 2025 году было благоустроено 24 двора многоквартирных домов. На днях завершение работ в Советском районе областной столицы проинспектировали председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и спикер Орловского горсовета Владимир Негин. Они пришли к выводу, что проведенным ремонтом люди довольны.

«Конечно, есть дополнительные просьбы и пожелания, касающиеся обновленного двора, – цитирует слова Леонида Музалевского региональное отеделение «Единой России». – Вместе с управляющей компанией проработаем вопрос ремонта входных групп подъездов. Благоустройство дворовых территорий закреплено в народной программе «Единой России» и депутатский корпус контролирует качество и сроки проведения работ. Дополнительные пожелания жителей будем выполнять с привлечением средств программы наказов избирателей».

ИА «Орелград»