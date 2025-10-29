Орловский ветеран СВО стал владельцем особого транспорта

29.10.2025 | 11:20 Важное, Новости, СВО

Это автомобиль с ручным управлением.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Машину вручили заместитель губернатора в правительстве области по региональной безопасности Юрий Савенков и глава орловского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Анисимова.

Её обладателем стал Евгений Рубаков. Осенью 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны России и стал участником СВО. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, мужчина служил стрелком в 153-м полку 47-й дивизии первой танковой армии.

В декабре того же года орловец получил ранение. Он прошёл стационарное лечение в Военно-медицинской академии имени Кирова, а затем был досрочно уволен со службы.

Евгений Рубаков награждён медалью Суворова, а также медалью «Участнику специальной военной операции».

Фонд «Защитники Отечества» запустил программу по обеспечению адаптивным транспортом в минувшем году. За это время меру поддержки получили около 300 участников СВО. Ранее сообщалось, что автомобиль с ручным управлением передавали ещё одному орловцу.

