В Орле посадили новую аллею

29.10.2025 | 10:50 Новости, Общество

Это сделали сотрудники орловского управления Федеральной службы судебных приставов.

Фото: УФССП по Орловской области

Акцию приурочили к 160-летию ФССП.

Аллею высадили у здания управления на Авиационной улице. Она состоит из дубов и лип.

Как пояснили в пресс-службе УФССП, дуб является символом крепости, силы и долговечности, липа — мира, согласия и процветания. В свою очередь, это отсылает к ключевым принципам работы службы — соблюдению закона и служению обществу.

В дальнейшем в свободное от работы время сотрудники управления будут ухаживать за саженцами.

ИА «Орелград»


