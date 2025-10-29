В Орле посадили новую аллею

Это сделали сотрудники орловского управления Федеральной службы судебных приставов.

Акцию приурочили к 160-летию ФССП.

Аллею высадили у здания управления на Авиационной улице. Она состоит из дубов и лип.

Как пояснили в пресс-службе УФССП, дуб является символом крепости, силы и долговечности, липа — мира, согласия и процветания. В свою очередь, это отсылает к ключевым принципам работы службы — соблюдению закона и служению обществу.

В дальнейшем в свободное от работы время сотрудники управления будут ухаживать за саженцами.

ИА «Орелград»