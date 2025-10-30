Финансирование орловских госпрограмм вызвало вопросы

Несколько программ могут недосчитаться положенных денег.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов провел публичные слушания по проекту бюджета Орловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Участие в слушаниях принял и председатель региональной Контрольно-счетной палаты Константин Паршин. Он отметил, что в целом состав показателей, представленных в законопроекте, соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. Но проект нуждается в уточнении.

В заключении КСП на проект бюджета отдельный раздел посвящен анализу предлагаемого распределения бюджетных ассигнований по государственным программам Орловской области. Так, на 2026 год планируется финансирование по 27 государственным программам в сумме 55,534 миллиарда рублей (93,9 процента общего объема расходов областного бюджета), на 2027 год – по 26 госпрограммам в сумме 56,56 миллиарда рублей (95,9 процента общего объема расходов), на 2028 год – по 24 госпрограммам в сумме 48,663 миллиарда рублей (85,9 процента общего объема расходов).

«Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на реализацию государственных программ Орловской области, не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным паспортами государственных программ Орловской области, представленными одновременно с законопроектом, – говорится в заключении КСП. – Это свидетельствует о несоблюдении последовательности подготовки документов в рамках программно-целевого метода планирования бюджета, предусматривающего в качестве первого этапа подготовку документов стратегического планирования – государственных программ Орловской области».

Аудиторы особо обращают внимание на то, что объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ, предусмотренный законопроектом, превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортами государственных программ: в 2026 году – на 4 ,63 миллиарда рублей, в 2027 году – на 4,745 миллиарда рублей, в 2028 году – на 2,312 миллиарда рублей. Интересно, что часть программ получит дополнительное финансирование, а для части программ, наоборот, его урежут.

Так, в 2026 году наиболее значительное увеличение ассигнований по сравнению с объемами финансирования, предусмотренными паспортами госпрограмм, отмечается по следующим программам: «Развитие отрасли здравоохранение» – плюс 1,339 миллиарда рублей; «Социальная поддержка граждан» – плюс 2,16 миллиарда рублей; «Развитие и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов» – плюс 889,141 миллиона рублей. Наиболее значительное уменьшение ассигнований планируется по программам: «Образование» – минус 1,238 миллиарда рублей; «Развитие предпринимательства и деловой активности» – минус 165,3 миллиона рублей. Однако пояснительная записка к законопроекту не содержит анализа основных факторов, повлиявших на увеличение или сокращение объема расходов, отметили в КСП.

ИА “Орелград”