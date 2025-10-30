Верховская больница по суду получит целый забор

30.10.2025 | 10:00 Медицина, Новости

Такое требование в суде выдвинул местный прокурор.

Верховская ЦРБ. Фото: vcrb.orl.medobl.ru

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по исковому заявлению прокурора района, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Иск был подан к Верховской центральной районной больнице и основывался на результатах ранее проведенной прокурорской комплексной проверки. Надзорный орган проверил, как медучреждение соблюдает требования законодательства в сфере противодействия терроризму. Оказалось, что больница соблюдает их не в полной мере.

Как сообщила пресс-служба суда, в ходе проверки было выявлено нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и их территорий, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Нарушены были и антитеррористические правила, утвержденные еще в 2017 году постановлением правительства Российской Федерации. Выразились нарушения в том, что Верховская ЦРБ «не имеет целостного периметрального ограждения».

«В судебном заседании административный истец требования поддержал, административный ответчик не возражал против удовлетворения административных исковых требований, но просил предоставить разумный срок для исполнения решения суда, – рассказали в пресс-службе Верховского районного суда. – При указанных обстоятельствах, суд удовлетворил заявленные исковые требования».

Верховской ЦРБ дали 11 месяцев, с даты вступления решения в законную силу, на то, чтобы оборудовать территорию целостным периметральным ограждением. Речь идет о заборе, не имеющем дыр и лазов, снабженном надежно запирающимися воротами. Решение районного суда еще не вступило в законную силу. При желании представители больницы могут обжаловать его в апелляционном порядке, хотя такой вариант развития событий, с учетом признания исковых требований в суде первой инстанции, кажется маловероятным.

ИА «Орелград»


