Из-за Дня народного единства на Орловщине изменится расписание поездов

Это касается как 4 ноября, так и предпраздничных дней.
Изменения вносятся в расписание некоторых пассажирских поездов пригородного сообщения и дальнего следования, курсирующих в нашем регионе. Об этом сообщает Московская железная дорога.
Так, 2 и 3 ноября
- поезд №30 «Белгород – Санкт-Петербург» прибудет в Орёл 19:00 и отправится в 19:05,
- поезд №6338 «Курск – Орёл» прибудет в наш город в 19:39,
- поезд №82 «Белгород – Санкт-Петербург» прибудет в Орёл 22:01 и отправится в 22:05,
3 ноября
- поезд №81 «Санкт-Петербург – Белгород» прибудет в Орёл 10:27 и отправится в 10:32,
- поезд №29 «Санкт-Петербург – Белгород» прибудет в Орёл 10:41 и отправится в 10:46,
- поезд №743 «Москва – Белгород» прибудет в Орёл в 18:27 и отправится в 18:30,
4 ноября
- поезд №81 «Санкт-Петербург – Белгород» прибудет в Орёл в 10:16 и отправится в 10:21.
Что касается пригородных поездов, то
- поезда №№ 6359 и 6362 «Кшень – Ливны» выйдут в рейсы 31 октября и 1 ноября, но не будут курсировать со 2 по 5 ноября включительно,
- поезда №№ 6361/6362 и 6362/6361 «Курск — Ливны» будут перевозить пассажиров 30 и 31 октября и 4 ноября, но убраны из графика на 1, 2, 3 и 5 ноября.
ИА «Орелград»