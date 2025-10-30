Из-за Дня народного единства на Орловщине изменится расписание поездов

Это касается как 4 ноября, так и предпраздничных дней.

Изменения вносятся в расписание некоторых пассажирских поездов пригородного сообщения и дальнего следования, курсирующих в нашем регионе. Об этом сообщает Московская железная дорога.

Так, 2 и 3 ноября

поезд №30 «Белгород – Санкт-Петербург» прибудет в Орёл 19:00 и отправится в 19:05,

поезд №6338 «Курск – Орёл» прибудет в наш город в 19:39,

поезд №82 «Белгород – Санкт-Петербург» прибудет в Орёл 22:01 и отправится в 22:05,

3 ноября

поезд №81 «Санкт-Петербург – Белгород» прибудет в Орёл 10:27 и отправится в 10:32,

поезд №29 «Санкт-Петербург – Белгород» прибудет в Орёл 10:41 и отправится в 10:46,

поезд №743 «Москва – Белгород» прибудет в Орёл в 18:27 и отправится в 18:30,

4 ноября

поезд №81 «Санкт-Петербург – Белгород» прибудет в Орёл в 10:16 и отправится в 10:21.

Что касается пригородных поездов, то

поезда №№ 6359 и 6362 «Кшень – Ливны» выйдут в рейсы 31 октября и 1 ноября, но не будут курсировать со 2 по 5 ноября включительно,

поезда №№ 6361/6362 и 6362/6361 «Курск — Ливны» будут перевозить пассажиров 30 и 31 октября и 4 ноября, но убраны из графика на 1, 2, 3 и 5 ноября.

ИА «Орелград»