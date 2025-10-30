В Орле МАУ «Информагенство» задолжало зарплату сотрудникам

Общий размер долга оценивается в 843,6 тысячи.
Зарплату задолжали 14 сотрудникам муниципального автономного учреждения. Долг сформировался в период с июля по октябрь текущего года.
Об этом сообщили в Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях.
Соответствующая информация поступила в ведомство из Орёлстата. «В настоящее время принимаются меры к погашению задолженности», – добавили в инспекции.
Напомним, МАУ «Информагенство» занимается изданием «Орловской городской газеты». Ранее КСП выявила в учреждении ряд нарушений.
ИА «Орелград»