В Орле МАУ «Информагенство» задолжало зарплату сотрудникам

Общий размер долга оценивается в 843,6 тысячи.

Зарплату задолжали 14 сотрудникам муниципального автономного учреждения. Долг сформировался в период с июля по октябрь текущего года.

Об этом сообщили в Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях.

Соответствующая информация поступила в ведомство из Орёлстата. «В настоящее время принимаются меры к погашению задолженности», – добавили в инспекции.

Напомним, МАУ «Информагенство» занимается изданием «Орловской городской газеты». Ранее КСП выявила в учреждении ряд нарушений.

ИА «Орелград»