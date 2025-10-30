Ливенцы попались на нарушении правил благоустройства

В администрации Ливен озвучили итоги работы административной комиссии.

Как сообщили в администрации города Ливны, главный специалист юридического отдела Ирина Рогожина выступила с докладом на оперативном совещании и доложила присутствующим о результатах работы муниципальной административной комиссии по итогам трех прошедших кварталов текущего года. Из доклада следует, что за девять месяцев комиссия рассмотрела 50 материалов об административных правонарушениях. В итоге было вынесено 17 предупреждений, также на нарушителей наложили 33 административных штрафа.

«Их общая сумма составила 69 тысяч рублей, – уточнила Ирина Рогожина. – Наибольшее количество протоколов – 19 – было рассмотрено комиссией за нарушение законодательства в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг. Вынесено четыре предупреждения и 15 штрафов на общую сумму 18 тысяч рублей».

Комиссия за отчетный период времени также рассматривала административные материалы, составленные за нарушение требований организации сброса отходов производства и потребления, нанесение надписей, рисунков и других графических изображений в неположенных местах, размещение, расклеивание, вывешивание объявлений, листовок, плакатов, афиш и других информационных материалов вне специально отведенных для этих целей мест и стендов. Также были зафиксированы факты нарушений схемы размещения нестационарных объектов и нарушений тишины и покоя граждан.

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщило, что за девять месяцев 2025 года сотрудники органов внутренних дел региона выявили 13 366 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Из них 12 297 правонарушений подпадают под действие норм КоАП РФ. В частности, 2892 административных протокола полиция составила по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 1462 – протокола – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 874 протокола – по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства).

ИА «Орелград»