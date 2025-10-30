Орловцам пообещали «красивую» экономику

Перспективы развития региона обрисовали на публичных слушаниях по бюджету.

Орловский облсовет народных депутатов провел публичные слушания по проекту бюджета Орловской области на 2026 год и плановый период 2025 и 2028 годов. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, с информацией по прогнозу социально-экономического развития региона выступил член правительства Орловской области — руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев. Он спрогнозировал стабильный рост экономики региона.

«Уже в 2026 году объем валового регионального продукта (ВРП) достигнет 489,2 миллиарда рублей, а в последующий период, до 2028 года, экономика будет демонстрировать устойчивый средний годовой рост на 2,9 процента с учетом инфляции, – цитирует Сергея Антонцева пресс-служба Орловского облсовета. – К концу 2028 года объем ВРП вырастет до 624 миллиардов рублей.

Значительную роль в этом развитии сыграет увеличение инвестиций в основной капитал. В 2026 году на эти цели планируется направить 71,6 миллиарда рублей, причем основные вложения будут сконцентрированы в сельском хозяйстве и промышленности. К 2028 году инвестиционный поток возрастет до 90,6 миллиарда рублей».

Как следует из прогноза, благодаря реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона в ближайшие три года ожидается положительная динамика привлечения инвестиций в основной капитал. Среднегодовой темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за период с 2026 по 2028 годы составит 103,3 процента, обещают чиновники. Объем инвестиций в основной капитал в 2028 году по отношению к 2025 году в действующих ценах возрастет на 26,7 процента, в сопоставимых ценах – на 10,2 процента.

В среднесрочной перспективе наибольший объем инвестиций прогнозируется в таких секторах экономики, как сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Вложение инвестиций в основной капитал будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. К слову, в текущем году доля собственных средств крупных и средних предприятий составит порядка 65 процентов от общего объема инвестиций.

«Осуществляемые правительством Орловской области меры по стимулированию инвестиционной активности в регионе позволят не только обеспечить стабильный приток инвестиций в экономику региона, но и будут способствовать поступательному экономическому развитию Орловской области в целом», – следует из правительственного прогноза.

ИА «Орелград»