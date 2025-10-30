В Орле День народного единства помогут отметить икона и Высоцкий

Сразу несколько праздничных мероприятий запланировала областная библиотека.

С 1 по 16 ноября 2025 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «В единстве народов – сила России». Как пояснили организаторы, она посвящена Дню народного единства, который совпадает с чествованием Казанской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых православных святынь. Напомним, что государственный праздник отмечается 4 ноября, он еще достаточно молодой.

На выставке будут представлены иллюстративные материалы, в том числе публикации таких известных журналов, как «Русская история», «Родина», «Российская Федерация сегодня» и др. Они познакомят посетителей выставки с историей Дня народного единства и теми персоналиями, которым праздник обязан своим появлением. В качестве экспонатов также выступят дискуссии, развернувшиеся по поводу праздника на страницах журналов «Социально-гуманитарные знания», «Стратегия России» и «Вопросы истории».

«Свое начало этот праздник берет в далеком XVII веке, в Смутном, как его называли, времени, – напоминают в «Бунинке». – Именно тогда была продемонстрирована сила человеческого духа, сплотившегося перед лицом общей опасности, мужество и героизм, способность отдать жизнь за свободу и независимость Родины. Праздник олицетворяет традиции патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится многонациональный народ России».

Ко Дню народного единства также готовят концерт, который состоится в стенах «Бунинки» 9 ноября. Начало назначено на 15:00, концерт дадут под названием «Народ – это самое главное». Его совместно с библиотекой организуют члены орловского клуба любителей творчества Владимира Высоцкого «Вертикаль». Этот клуб уже не первый год проводит тематические мероприятия и концерты, приуроченные к знаковым и праздничным датам. Вход на очередной концерт будет свободным.

«Чтобы отметить важность объединения разных народов и наций и провести интересно время вместе со зрителями, творческий коллектив подготовил праздничный концерт к этой дате, – уточнили в «Бунинке». – В концертной программе будут звучать патриотические стихи и песни, песни известных отечественных и орловских поэтов и композиторов, песни из популярных кинофильмов, песни Владимира Высоцкого, музыкально-поэтические композиции, а также авторские сочинения участников клуба».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»