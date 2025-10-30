На Орловщине поставили крест на месте утраченного храма

Он находился в Дмитровском районе в селе Привич.

Деревянная Введенская церковь появилась здесь ещё в 1714-м году. Каменное здание с таким же названием — в 1834-м. Однако к настоящему времени от него не осталось и следа.

Поклонный крест на памятном месте установили прихожане храма Димитрия Солунского, расположенного в Дмитровске. Ранее они расчистили эту территорию.

В свою очередь, настоятель храма Димитрия Солунского иеромонах Макарий (Палкин) освятил крест, а также отслужил молебен.

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»