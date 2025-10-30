Кадровая программа «Герои земли Орловской» вышла на следующий этап

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Участники начали проходить второй очный модуль. В его рамках они посещают ведущие промышленные и аграрные предприятия региона.

Так, ветераны СВО, принимающие участие в программе, побывали на территории АО «Орелтекмаш». Здесь они пообщались с председателем совета директоров завода Георгием Золотарёвым.

«В пятницу увидимся с участниками программы в центре «Патриот 57». Там они познакомятся с работой проектной мастерской по созданию национального туристического маршрута «Ратная Слава Орловского края»», – рассказал Клычков.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»