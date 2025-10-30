Росгвардейцы передали полиции 200 задержанных

Управление Росгвардии по Орловской области подвело предварительные итоги работы.

В Орловской области за 10 месяцев 2025 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали за совершение различных правонарушений более 200 граждан. Все они были доставлены в территориальные органы внутренних дел и переданы полиции. В отношении таких задержанных за отчетный период времени было возбуждено 13 уголовных дел и составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях. Также росгвардейцы задержали трех человек, находившихся в розыске.

Такие данные были озвучены на брифинге, который прошел в Управлении вневедомственной охраны по Орловской области. Его провел начальник указанного ведомства, полковник полиции Николай Бородин. Он подчеркнул, что вневедомственная охрана играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защиты объектов и граждан. По его словам, в текущем году не допущено случаев краж и хищений с охраняемых объектов, мест проживания и хранения имущества граждан.

«При этом нарядами групп задержания отработано свыше 6 тысяч сигналов «тревога» с охраняемых объектов и более четырехсот выездов по заявкам территориальных органов МВД, – сообщил Николай Бородин. – Также под охраной Росгвардии находится свыше 100 единиц автотранспорта, в их числе кареты скорой медицинской помощи, школьные автобусы автотранспорт физических лиц и предприятий».

В региональном Управлении Росгвардии добавили, что вневедомственная охрана также помогает в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых, публичных, спортивных и других мероприятий. Всего в этом году личный состав подразделения обеспечил порядок более чем на 100 мероприятиях, проходивших на территории региона. Для этого было задействовано свыше 3,5 тысячи сотрудников. За время участия в указанных мероприятиях происшествий допущено не было, акцентируют в силовом ведомстве.

ИА «Орелград»