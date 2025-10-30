В Орле объявили конкурс ко Дню матери

Принять в нем участие могут дети в возрасте от 5 до 15 лет.

Орловский областной центр народного творчества приглашает желающих принять участие в Межрегиональном дистанционном конкурсе детского творчества «Подарок маме», приуроченном ко Дню матери. Его участниками могут стать дети в возрасте от 5 до 15 лет. Целью конкурса заявлена пропаганда культурных, нравственных, семейных ценностей и почитания женщины-матери, ее неоценимой роли в воспитании детей и сохранении семьи.

Задачи конкурса организаторы видят в повышении социальной значимости материнства, формировании и укреплении престижа и авторитета матери, воспитании морально-этических чувств у подрастающего поколения, чувства уважения, любви и чуткости к матери. Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, конкурс пройдет в дистанционном формате с 3 по 30 ноября 2025 года, в три этапа: первый этап – с 3 по 25 ноября – прием заявок, поделок и видеоработ; второй этап – 26-27 ноября – работа жюри, подведение итогов; третий этап – с 28 по 30 ноября – трансляция работ победителей конкурса в группе соцсети «ВКонтакте».

«Каждый участник может предоставить на конкурс не более одной работы в следующих номинациях: «Для мамы с любовью» (поделки по декоративно-прикладному и изобразительному искусству); «Единственной маме на свете…» (видеоролик с творческим поздравлением маме) на выбор: рассказ о маме; стихотворение для мамы; песня для мамы; танец для мамы; «Завтрак для мамы», – сообщили в Центре народного творчества.

На конкурс не принимаются работы плохого исполнения, смазанные и т.д., работы, не подходящие по теме конкурса, а также раскрашенные картинки-раскраски. Видеоролик с творческим поздравлением маме не должен превышать 3 минуты. В работе могут быть использованы видео- и фотоматериалы с музыкальным сопровождением и озвучиванием. Принятые к участию работы будут оцениваться по таким критериям, как соответствие теме конкурса, оригинальность идеи, эстетичность выполнения, качество, яркость и оригинальность исполнения.

«Жюри оценивает конкурсные работы по пятибалльной системе и определяет победителей конкурса, – говорится в положении о конкурсе. – Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями в своей номинации (I, II, III места). Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям. Результаты конкурса пересмотру не подлежат. Победители награждаются дипломами лауреатов I, II и III степени. Участники, не занявшие призовые места, получают диплом участника конкурса».

