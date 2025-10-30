«Триумфу» согласовали увеличение аванса до 50%

Известная в Орловской области компания занята благоустройством в Шаблыкино.

В райцентре реализуется проект «Тропой рубиновой лани» (один из победителей Всероссийского конкурса). О ходе и перспективах на совещании 30 октября рассказал глава администрации Шаблыкинского района Сергей Новиков.

Планируется выполнить проектное решение в два этапа: 2025 год – благоустройство площади Ленина (65,1 миллиона рублей), 2026 – общественной территории от вокзальной площади (16,6 млн рублей) и спуск к реке Мох (14,87 млн рублей).

30 июня 2025 года заключен контракт с ООО «Триумф». Срок действия – 29 декабря, уточнил Сергей Новиков. На площади Ленина в настоящее время работы выполнены на 37%: подготовительные (валка деревьев, корчевка пней, разработка грунта с погрузкой), демонтажные. Проводится работа по устройству бортового камня и плиточных покрытий, идет подготовка оснований детских площадок и укладки асфальтового покрытия. Завезен грунт для озеленения, забетонировано основание для установки памп-трека (специальная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек). По утвержденному календарному плану выполнения работ выявлено отставание, констатировал Новиков. Срок завершения работ в рамках контракта – 10 ноября 2025 года.

«В настоящее время в связи с неблагоприятными погодными условиями, повышением цен на услуги имеется риск невыполнения работ в установленный срок, – заявил Сергей Новиков. – В связи с чем подрядчик обратился с предложением об увеличении авансового платежа до 50%. 27 октября на очередной сессии Шаблыкинского районного поселкового совета было принято такое решение. Подрядчик ООО «Триумф» обязуется выполнить работы по контракту до конца ноября 2025 года».

Напомним, ООО «Триумф» – компания семьи Маркиных. Она активно работала в сфере благоустройства в различных муниципалитетах. Однако в ходе проверок были выявлены факты, послужившие основанием для возбуждения уголовных дел.

ИА “Орелград”