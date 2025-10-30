В Орловской области массово проверили иностранцев

УМВД отчиталось о проведении оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2025».

В Орловской области сотрудники полиции и других ведомств в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2025» на протяжении 10 дней проводили совместные рейды. Они посещали жилой сектор, в том числе места компактного проживания иностранцев, а также строительные и транспортные объекты, на которых могут трудиться нелегалы. Такие проверки прошли по всему региону.

«В ходе проверочных мероприятий полицейскими выявлены и привлечены к административной ответственности 13 иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, – сообщила пресс-служба Управления МВД Росси по Орловской области. – В том числе двое граждан, не исполнивших ранее вынесенные в отношении них решения о самостоятельном административном выдворении. Они повторно привлечены к административной ответственности и выдворены из страны».

Также были выявлены 60 иностранцев, превысивших сроки пребывания на территории нашей страны, совершивших преступления или не оплативших административные штрафы. В отношении таких нарушителей приняты решения о запрете им въезда на территорию России. Также в ходе проверок полиция вскрыла 60 преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов. На владельцев жилья, прописывавших у себя нелегалов, заведено 21 уголовное дело.

«За два этапа операции в целом полицейскими выявлено порядка 400 нарушений миграционного законодательства, в отношении 71 иностранца вынесены решения об административном выдворении или депортации за пределы России, – добавили в пресс-службе УМВД. – Составлено 52 административных протокола на работодателей, нарушивших порядок привлечения иностранной рабочей силы. Всего за период операции выслан за пределы России 21 нарушитель».

ИА «Орелград»