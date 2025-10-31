Фракция ЛДПР орловского облсовета поддержала бюджет-2026

31.10.2025 | 11:25 Новости, Экономика

Сегодня в облсовете в первом чтении обсуждают главный финансовый документ региона.

Фото: Пресс-служба областного совета

Заседание проходит в эти минуты.

От имени фракции ЛДПР проект бюджета будущего года прокомментировал лидер орловского отделения партии Владислав Числов.

Комментируя проект, Числов отметил, что одной из важнейших проблем остаётся нехватка лекарств для льготников. По его мнению, причина — именно в недостаточно хорошей работе ответственных чиновников. «Это просто какая-то импотенция. Люди не могут проводить конкурсы», – указал он.

Также лидер отделения и фракции отметил, что полномочия мэра Орла сокращаются, однако при этом зарплата градоначальника продолжает расти.

«Хотелось бы внести огромное количество правок. Но главное — исполнить социальные обязательства. Наша фракция будет поддерживать бюджет в первом чтении», – высказался Числов.

