Следите за выборами мэра Орла на канале «Орёлграда» в MAX

31.10.2025 | 11:07 Новости, Общество, Политика

Сегодня судьба города решается в горсовете.

Городской парламент выбирает из двух кандидатур — действующего главы Юрия Парахина и Владимира Лагутина, генерального директора ООО «Рекламно-производственная компания «Орел медиа»».

Его выдвинула областная общественная палата. Лагутин является заместителем её председателя. Кандидатуру Парахина выдвинул «Совет муниципальных образований Орловской области».

Наш корреспондент ведёт прямую трансляцию с сессии горсовета на канале «Орёлграда» в MAX. Присоединяйтесь!

