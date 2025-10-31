Следите за выборами мэра Орла на канале «Орёлграда» в MAX

Сегодня судьба города решается в горсовете.

Городской парламент выбирает из двух кандидатур — действующего главы Юрия Парахина и Владимира Лагутина, генерального директора ООО «Рекламно-производственная компания «Орел медиа»».

Его выдвинула областная общественная палата. Лагутин является заместителем её председателя. Кандидатуру Парахина выдвинул «Совет муниципальных образований Орловской области».

Наш корреспондент ведёт прямую трансляцию с сессии горсовета на канале «Орёлграда» в MAX. Присоединяйтесь!

ИА «Орелград»