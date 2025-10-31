Облсовет принял бюджет будущего года

31.10.2025 | 11:44 Новости, Экономика

Пока что — только в первом чтении.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Проект главного финансового документа на 2026-й год обсуждался сегодня.

В итоге его поддержали голосами 35 депутатов. Трое проголосовали против. Воздержавшихся не было.

Новое обсуждение проекта бюджета, с дополнениями и поправками, предложенными в облсовете, ожидается на следующем заседании регионального парламента.

Как рассказала Елена Сапожникова, глава Департамента финансов Орловской области, в 2026 году ожидаемые доходы регионального бюджета составят 58 миллиардов 180 миллионов рублей, расходы – 59 миллиардов 115 миллионов, дефицит составит 934 миллиона.

ИА «Орелград»


