Облсовет принял бюджет будущего года

Пока что — только в первом чтении.
Проект главного финансового документа на 2026-й год обсуждался сегодня.
В итоге его поддержали голосами 35 депутатов. Трое проголосовали против. Воздержавшихся не было.
Новое обсуждение проекта бюджета, с дополнениями и поправками, предложенными в облсовете, ожидается на следующем заседании регионального парламента.
Как рассказала Елена Сапожникова, глава Департамента финансов Орловской области, в 2026 году ожидаемые доходы регионального бюджета составят 58 миллиардов 180 миллионов рублей, расходы – 59 миллиардов 115 миллионов, дефицит составит 934 миллиона.
ИА «Орелград»