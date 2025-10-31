Глава СКР дал поручения по делу о нападении на юношу в Орле

Преступление произошло в минувшем году.

После этого орловское управление ведомства возбудило соответствующее дело. Однако мать пострадавшего не устроил «ход установления обстоятельств» данного преступления. В связи с этим она обратилась к Александру Бастрыкину через информационный центр ведомства.

Как сообщает орловское управление СКР, нападение произошло в августе минувшего года. По текущей версии, фигуранты (подросткового возраста) избили 17-летнего орловца, а также похитили деньги. Пострадавшему потребовалось длительное лечение.

Дело возбудили в декабре (тоже после обращения матери пострадавшего к главе СКР и последующего поручения Александра Бастрыкина). «Отмечается, что расследование… приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечён», – указали в пресс-службе управления.

На этот раз Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского подразделения ведомства Александру Полшакову доложить о причинах допущенной волокиты и ускорить расследование, а также представить доклад о его результатах. Исполнение этих задач поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

ИА «Орелград»