Александр Бастрыкин обратил внимание на нападение собаки на орловчанку

Глава СКР поручил доложить ему о результатах проверки соответствующей информации.
Ранее в соцсетях рассказали, что бездомная собака напала на женщину в Северном районе на улице Металлургов рядом с ТЦ «Европа». Это произошло в текущем месяце.
Собака укусила орловчанку за ногу. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. При этом на вакцинацию от бешенства женщине пришлось ездить в Нарышкино, так как необходимый препарат есть только в местной больнице.
На данный момент в орловском управлении Следственного комитета России организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил главе управления Николаевичу Полшакову представить доклад о её предварительных и окончательных результатах. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее глава СКР поручил ускорить расследование дела о нападении на 17-летнего орловца.
ИА «Орелград»