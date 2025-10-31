Александр Бастрыкин обратил внимание на нападение собаки на орловчанку

31.10.2025 | 14:21 Новости, Общество

Глава СКР поручил доложить ему о результатах проверки соответствующей информации.

Фото: ИА «Орелград»

Ранее в соцсетях рассказали, что бездомная собака напала на женщину в Северном районе на улице Металлургов рядом с ТЦ «Европа». Это произошло в текущем месяце.

Собака укусила орловчанку за ногу. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. При этом на вакцинацию от бешенства женщине пришлось ездить в Нарышкино, так как необходимый препарат есть только в местной больнице.

На данный момент в орловском управлении Следственного комитета России организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил главе управления Николаевичу Полшакову представить доклад о её предварительных и окончательных результатах. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее глава СКР поручил ускорить расследование дела о нападении на 17-летнего орловца.

ИА «Орелград»


