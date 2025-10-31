Казачкова рассказала о «лыжном кластере» Орла

Руководитель департамента физической культуры и спорта ответила на запрос «Орелграда».

В октябре 2023 года в ходе открытия физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Рощинской в Орле губернатор Андрей Клычков сообщил, что планируется развивать близлежащую территорию Медведевского леса как спортивный лыжный кластер – в частности, построить современную лыжероллерную трассу.

Какие шаги сделаны в этом направлении, сообщила в октябре 2025 года руководитель департамента спорта Елена Казачкова.

«Вопрос создания лыжероллерной трассы на территории Медведевского леса в настоящее время находится на стадии поиска возможных источников финансирования строительства объекта, в том числе с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников», – пояснила чиновница.

При этом лесной участок Медведевского леса, переданный У ДО ОО «Спортивная школа № 10» в бессрочное пользование, используется учреждением для организации и оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, для проведения учебно-тренировочных занятий и сборов при подготовке к соревнованиям различного уровня.

В течение года силами БУ ДО ОО «СШ №10» проводится регулярная работа: покос травы, уборка аварийных деревьев. Размещен информационный баннер с подробной схемой дистанций и маршрут движения по ним. На физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа на улице Рощинской организована лыжная база, на которой хранится инвентарь, открыты раздевалки. При наступлении похолодания и наличия соответствующего снежного покрова БУ ДО ОО «СШ №10» будут проведены работы по подготовке трассы для любителей и спортсменов. Для этих целей учреждением приобретен снегоход «Буран» и специальное оборудование.

В 2025 году в Медведевском был проведен региональный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». С апреля по октябрь 2025 года на территории лесного участка прошли: Чемпионат и первенство Орловской области по спортивному ориентированию, Чемпионат и первенство Орловской области по легкоатлетическому кроссу, чемпионат и первенство области по полиатлону, Спартакиада по спортивному ориентированию среди средних и высших учебных заведений Орловской области, легкоатлетический кросс среди обучающихся БУ ДО ОО «СШ №10» и многие другие физкультурно-оздоровительные мероприятия. В рамках региональной программы «Активное долголетие» на территории Медведевского леса проводятся занятия по скандинавской ходьбе, дополнила список активностей руководитель департамента.

ИА “Орелград”