УФАС изучило дело о сорванной поставке бревна в школу

Образовательное учреждение пожаловалось на недобросовестность поставщика.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области рассмотрела материалы, поступившие по итогам сорванной поставки. Обращение в антимонопольный орган направила школа № 29 имени Д.Н. Мельникова города Орла Она просила включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения о компании ООО «Спорттендер» которая не исполнила свои обязательства по муниципальному контракту.

«Администрацией города Орла на официальном сайте было размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку в школу гимнастического бревна, – сообщили в пресс-службе Орловского УФАС России. – На участие в аукционе была подана одна заявка – от ООО «Спорттендер».

В подобном случае закон разрешает заключать контракт с единственным поставщиком, причем делать это можно по начальной цене контракта. В данном случае такой контракт был заключен, поставщик обязался доставить в школу гимнастическое бревно в срок до 31 августа. Однако в установленный срок заказанный товар в образовательное учреждение так и не поступил.

«Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в антимонопольный орган, – продолжает пресс-служба антимонопольного органа. – УФАС посчитало действия «Спорттендер» недобросовестными и включило Общество в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках».

ИА “Орелград”