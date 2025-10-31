В Орле трубопровод ТЭЦ поврежден в результате падения БПЛА

31.10.2025 | 8:35 Важное, ЖКХ, Новости, Происшествия

Последствия ночной атаки устраняются, проинформировал Андрей Клычков.

Фото: ИА «Орелград»

Глава региона проинформировал в соцсетях, что задействованы все необходимые службы и ресурсы. Для проведения ремонтных работ потребуется ограничение теплоснабжения и горячего водоснабжения в трех районах города (исключение – Заводской).

«Восстановительные работы будут завершены до ночи сегодняшнего дня», – заверил глава региона.

Также Андрей Клычков рекомендовал звонить по вопросам коммунального снабжения в ЕДДС Орла по телефону 8 (4862) 43-22-12.

Напомним, ракетная опасность была объявлена около 2 часов ночи 31 октября. Через час губернатор сообщил, что на ТЭЦ упали обломки беспилотного летательного аппарата. Пострадавших и возгорания на объекте нет, проинформировал глава региона. Отбой ракетной опасности объявили в 03:04.

ИА “Орелград”


