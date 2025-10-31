Орловца осудили за укус в лицо

31.10.2025 | 15:07 Криминал, Новости

Суд вынес решение по делу о шокирующем преступлении.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Напомним, оно произошло в апреле этого года. Ранее судимый житель Железнодорожного района Орла, находясь в гостях у знакомого (в Транспортном переулке), вступил с ним в конфликт. Мужчина нанёс ему несколько ударов руками по голове, а также укусил в лицо. Потерпевший скончался на месте.

При преступлении присутствовала подруга нападавшего.

Наказание стали 13 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год, сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU