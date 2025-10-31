Орловца осудили за укус в лицо

Суд вынес решение по делу о шокирующем преступлении.

Напомним, оно произошло в апреле этого года. Ранее судимый житель Железнодорожного района Орла, находясь в гостях у знакомого (в Транспортном переулке), вступил с ним в конфликт. Мужчина нанёс ему несколько ударов руками по голове, а также укусил в лицо. Потерпевший скончался на месте.

При преступлении присутствовала подруга нападавшего.

Наказание стали 13 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год, сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

