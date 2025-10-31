В собор орловских святых вошёл Кукша Печерский

Теперь в нём восемь имён.

Новость сообщили в Орловской митрополии.

Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Его провёл патриарх Кирилл. Заседание состоялось накануне.

О внесении нового имени в собор попросил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Считается, что Кукша, монах Киево-Печерской лавры, являлся миссионером, который принёс православие на Орловщину и пострадал за Христа, погибнув от рук язычников.

По разным данным, это произошло в 1110-м или 1113-м году либо после 1114-го года. Одним из возможных мест его гибели считается Мценский район. Здесь расположен монастырь, названный в честь святого.

Кроме того, имя Кукши носит и «Орловская православная гимназия». Епархия почитает его своим покровителем с 2009-го года. Однако официально ранее в собор орловских святых Кукша не входил.

ИА «Орелград»