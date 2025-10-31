Орловец отсудил почти полмиллиона у санатория

Вернуть стоимость оздоровительной путевки ему помог суд.

Ливенский районный суд рассмотрел исковые требования жителя города Ливны к санаторию «Старинная Анапа». Как пояснили в пресс-службе суда, истец просил о взыскании денежных средств. В иске он указал, что в ноябре 2024 года купил оздоровительную путевку на курорт-отель Джамайка», который является филиалом указанного выше санатория. Путевка была оформлена по системе «все включено». Однако воспользоваться ей ливенец не сумел, так как этому помешали известные обстоятельства, связанные с разливом нефтепродуктов в Черном море и возникновением угрозы для здоровья отдыхающих в Анапе.

Ливенец не стал рисковать здоровьем и аннулировал путевку, потребовав вернуть ему уплаченные за путевку деньги, а именно 135 тысяч рублей. Бронирование он отменил в апреле 2025 года. Санаторий поначалу корректно отнесся к решению несостоявшегося туриста и обязался возвратить денежные средства в течение 30 дней. Однако свои обязательства он не выполнил до сих пор, то есть деньги за путевку так и не вернул.

В суде ливенец заявил к взысканию не только стоимость путевки, но и неустойку за просрочку исполнения обязательства по возврату денежных средств, компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение в добровольном порядке требований его претензии. Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что санаторий после аннулирования бронирования оздоровительной путевки был обязан возвратить истцу стоимость путевки. Исковые требования были удовлетворены.

«С ответчика подлежит взысканию стоимость путевки в размере 135 тысяч рублей, неустойка в размере 135 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 140 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

