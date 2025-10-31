В Орловской области изучат общественников

Анализом их деятельности займется департамент внутренней политики.

Правительство Орловской области утвердило порядок проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценки эффективности мер (СО НКО). Напомним, что и на региональном, и на муниципальном уровне таким организациям ежегодно выделяют бюджетные субсидии на реализацию социально значимых проектов. Поэтому одной из целей мониторинга станет анализ эффективности принимаемых мер государственной поддержки.

Утвержденный правительством документ определяет механизм такого анализа. Его проведение возложено на департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Анализировать он будет деятельность только тех СО НКО, которые официально зарегистрированы на территории региона. Анализ будет проводиться ежегодно, за отчетный календарный год. Полученную информацию департамент будет передавать в правительство области. Источниками информации для проведения анализа станут анкеты о деятельности СО НКО в отчетном календарном году, их бухгалтерия, а также отчеты общественников о результатах освоения выделенных им бюджетных субсидий.

Кроме того, департамент будет учитывать данные отчетов СО НКО, которые публикуются на информационных ресурсах Министерства юстиции Российской Федерации. Департаменту разрешено использовать и другие источники информации, не запрещенные действующим законодательством, в том числе сведения, представленные СО НКО по собственной инициативе. «СО НКО несут установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность представляемой информации», – подчеркнуто в постановлении правительства региона.

Также областные власти утвердили критерии анализа. К ним относятся имущественные, финансовые, информационные, социальные, экономические показатели и показатели в сфере оказания консультационной поддержки деятельности СО НКО. К примеру, в числе имущественных показателей будет анализироваться исполнение СО НКО обязательств по платежам в отношении государственного и муниципального имущества, предоставленного им властями в безвозмездное пользование или аренду. По итогам анализа правительство будет решать вопрос о финансировании общественников на следующий год, а также принимать меры по повышению эффективности оказываемых мер поддержки, если это потребуется.

ИА “Орелград”