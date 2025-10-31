Осужден орловец, угрожавший людям макетом гранаты

Мужчину признали виновным в совершении преступления против общественной безопасности.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении умышленного преступления против общественной безопасности. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу). Преступление было совершено 4 августа 2025 года.

Как рассказали в пресс-службе Глазуновского районного суда, в тот день подсудимый, находясь в состоянии опьянения, отдыхал в общественном месте в вечернее время. Вокруг было много людей. В какой-то момент подсудимый, по версии следствия, решил «продемонстрировать свое неуместное, мнимое превосходство и силу». Следствие посчитало, что мужчина, без какого-либо повода, достал из водительской двери принадлежащего ему автомобиля макет учебно-тренировочной гранаты Ф-1, искусно имитирующий настоящее взрывное устройство.

«После чего, выражаясь нецензурной бранью и высказывая в адрес ранее незнакомого П. оскорбления, унижающие честь и достоинство, высказывая слова угрозы применения насилия в отношении П. и неопределенного круга лиц, демонстративно выдернул чеку макета учебно-тренировочной гранаты Ф-1, тем самым демонстрируя угрозу применения насилия к гражданам. Данные действия П. воспринял как реальные угрозы его жизни и здоровью», – пояснили в пресс-службе суда.

В судебном заседании обвиняемый вел себя совершенно. Он раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, а также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. К числу первых, например, было отнесено наличие малолетнего ребенка у подсудимого, а также его активное способствование расследованию преступления.

Состояние алкогольного опьянения, в котором находился подсудимый в момент совершения преступления, было признано отягчающим обстоятельством. Суд посчитал, что состояние опьянения «несомненно способствовало совершению им указанного преступления, что не оспаривалось подсудимым в судебном заседании». С учетом всех обстоятельств, подсудимому было назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

ИА “Орелград”