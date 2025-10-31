В Орле скончалась директор театра кукол Екатерина Морозова

Заседание областного совета началось с минуты молчания.
Екатерине Морозовой был 51 год.
Орловчанка руководила театром кукол с 2019-го года. Благодаря её работе культурное учреждение получило новый импульс для развития. Театр активно гастролировал, в том числе, за границей, а также радовал зрителей новыми премьерами.
Перед этим Морозова около 10 лет посвятила государственной службе. Всего работе с детьми и молодёжью орловчанка отдала около 25 лет. Работала в детсаду и школе, методистом, некоторое время возглавляла Дворец пионеров и школьников имени Гагарина.
ИА «Орелград»