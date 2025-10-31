В Орле скончалась директор театра кукол Екатерина Морозова

31.10.2025 | 10:29 Новости, Общество

Заседание областного совета началось с минуты молчания.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

Екатерине Морозовой был 51 год.

Орловчанка руководила театром кукол с 2019-го года. Благодаря её работе культурное учреждение получило новый импульс для развития. Театр активно гастролировал, в том числе, за границей, а также радовал зрителей новыми премьерами.

Перед этим Морозова около 10 лет посвятила государственной службе. Всего работе с детьми и молодёжью орловчанка отдала около 25 лет. Работала в детсаду и школе, методистом, некоторое время возглавляла Дворец пионеров и школьников имени Гагарина.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU