В Орле в санатории «Лесной» нашли сомнительную рыбу

Виновное лицо привлечено к административной отвественности.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Прокуратура Орловского района провела проверку в ООО «Санаторий «Лесной» (санатории, расположенном на улице Раздольной). В ней участвовали и специалисты Управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что в пищеблоке санатория находилась продукция животного происхождения, на которую не была нанесена маркировка производителя (с указанием даты выработки и срока годности).

Как уточняет ведомство, это 16 килограммов филе минтая и 10 килограммов выпотрошенной и обезглавленной горбуши. Всё это сочли нарушением закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело. Его передали на рассмотрение в Россельхознадзор. На днях ответственное лицо признали виновным и привлекли к административной ответственности.

ИА «Орелград»