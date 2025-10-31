В Орле в санатории «Лесной» нашли сомнительную рыбу

31.10.2025 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Виновное лицо привлечено к административной отвественности.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Прокуратура Орловского района провела проверку в ООО «Санаторий «Лесной» (санатории, расположенном на улице Раздольной). В ней участвовали и специалисты Управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что в пищеблоке санатория находилась продукция животного происхождения, на которую не была нанесена маркировка производителя (с указанием даты выработки и срока годности).

Как уточняет ведомство, это 16 килограммов филе минтая и 10 килограммов выпотрошенной и обезглавленной горбуши. Всё это сочли нарушением закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело. Его передали на рассмотрение в Россельхознадзор. На днях ответственное лицо признали виновным и привлекли к административной ответственности.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU