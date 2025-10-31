Уникальные документы революционера Русанова показали в Орле

Госархив открыл на своем сайте виртуальную выставку.

Государственный архив Орловской области открыл на своем сайте виртуальную историко-документальную выставку «Полярный исследователь и революционер». Она приурочена к 150-летию со дня рождения знаменитого полярного исследователя, уроженца города Орла Владимира Русанова. Как пояснили в архиве, в экспозиции представлены цифровые реплики документов о революционной деятельности Русанова за период с 1898 года и до его ссылки в Вологодскую губернию.

Многие экспонаты являются довольно редкими. Например, в экспозицию включены записи из метрических книг Христорождественской церкви города Орла о его рождении 3 ноября 1875 года и бракосочетании 15 января 1901 года. В целом выставка охватывает двухлетний период жизни Владимира Русанова в Орле, с октября 1898 года по январь 1901 года, когда он находился в губернской тюрьме, а затем – под надзором полиции. На выставке представлены документы из фондов Канцелярии орловского губернатора, Орловского губернского жандармского управления и Объединенного фонда церквей Орловской епархии.

«С ранних лет Владимир Русанов был очень любознательным, вдумчивым, интересовался окружающим миром, много читал, – говорят в Госархиве Орловской области. – Он обладал сильным, свободолюбивым и бесстрашным характером, не боялся трудностей. Поэтому еще во время учебы в Орловской духовной семинарии Владимир Русанов проникнулся революционными идеями и стал одним из лидеров молодежного социал-демократического кружка, в котором состоял около шести лет, с 1895 по 1901 год».

В доме Русанова и на квартире его товарища семинариста Владимира Родзевича-Белевича печатались прокламации, проходили конспиративные заседания орловской социал-демократической группы, которая вела пропагандистскую работу среди брянских рабочих, продолжают организаторы выставки. После окончания семинарии Русанов поступил вольнослушателем на естественный факультет Киевского университета, где в течение зимы 1897-1898 года не только слушал лекции, но и вел революционную пропаганду среди студентов, участвовал в забастовках, за что был выслан в Орел.

По приезде в Орел 23-летний Владимир Русанов был в очередной раз арестован и заключен в губернскую тюрьму, в одиночную камеру. Ему вменялось несколько эпизодов революционной деятельности, в том числе выступление на собрании орловских типографских рабочих. По утверждению сестры Родзевича-Белевича, орловская социал-демократическая группа была выдана провокатором. В орловском архиве хранятся два объемных тома с грифом «особо ценное», содержащие материалы по «революционным» делам. Они и легли в основу выставки.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”