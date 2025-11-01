Егор Строев посетил турнир по самбо имени себя

1.11.2025 | 15:55 Новости, Политика, Спорт

Другим гостем церемонии стал Олег Сосковец, бывший первый вице-премьер правительства России.

Областные соревнования по самбо (чемпионат и первенство) стартовали сегодня. Они проходят в спортивном центре ТМК «Гринн». Участники будут бороться за «приз почётного председателя Совета Федерации» Егора Строева, почётного гражданина Орловской области.

На церемонии открытия были отмечены многочисленные заслуги знаменитого орловца, который много лет управлял нашим регионом, а также занимал ответственные посты в федеральной власти. С приветственными речами выступили губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский. Об этом сообщает «Первый областной».

Сейчас Егору Строеву 88 лет.

