На Орловщине суд изъял у владельца часть земли у реки

Она находится в границах береговой полосы.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Территория расположена в Свердловском районе у реки Неручь. Это участок, предназначенный для личного подсобного хозяйства. Земля является собственностью физического лица.
Орловская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что часть территории находится в границах береговой полосы. Известно, что речь идёт примерно о 200 квадратных метрах.
Ведомство подало иск об истребовании этого фрагмента из чужого незаконного владения в государственную собственность. Свердловский районный суд удовлетворил требования.
«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в органе надзора.
ИА «Орелград»