На Орловщине суд изъял у владельца часть земли у реки

Она находится в границах береговой полосы.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Территория расположена в Свердловском районе у реки Неручь. Это участок, предназначенный для личного подсобного хозяйства. Земля является собственностью физического лица.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что часть территории находится в границах береговой полосы. Известно, что речь идёт примерно о 200 квадратных метрах.

Ведомство подало иск об истребовании этого фрагмента из чужого незаконного владения в государственную собственность. Свердловский районный суд удовлетворил требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в органе надзора.

ИА «Орелград»