На орловца упала стрела погрузчика

Несчастный случай произошёл в ООО «Луганское».

Об этом сообщает Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях.

ЧП случилось при выполнении ремонтных работ. Установлено, что одной из причин происшествия стала их неудовлетворительная организация.

В момент падения стрелы погрузчик не функционировал.

«Данный несчастный случай подлежит учёту и регистрации в ООО «Луганское»», – подчеркнули в ведомстве.

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Должанском районе. ООО существует с 2009-го года. В основном, «Луганское» занимается различной коммерческой деятельностью в сфере сельского хозяйства.

ИА «Орелград»