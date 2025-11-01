На орловца упала стрела погрузчика

1.11.2025 | 16:05 Важное, Новости, Происшествия

Несчастный случай произошёл в ООО «Луганское».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщает Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях.

ЧП случилось при выполнении ремонтных работ. Установлено, что одной из причин происшествия стала их неудовлетворительная организация.

В момент падения стрелы погрузчик не функционировал.

«Данный несчастный случай подлежит учёту и регистрации в ООО «Луганское»», – подчеркнули в ведомстве.

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Должанском районе. ООО существует с 2009-го года. В основном, «Луганское» занимается различной коммерческой деятельностью в сфере сельского хозяйства.

