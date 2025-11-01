Налоговики получили от орловцев 13 тысяч интернет-сообщений

Жители региона интересуются уплатой налогов и льготами.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, за девять месяцев текущего года в это ведомство поступило более 13,6 тысячи обращений. Налоговики обращают внимание на то, что более 92 процентов указанных обращений поступили через интернет. По вопросам уплаты налога на доходы физических лиц поступило 3,4 тысячи обращений, или 26,9 процента от их общего числа, по вопросам налогообложения малого бизнеса и специальных налоговых режимов – 2,1 тысячи обращений (16,2 процента), по вопросам учета налогоплательщиков – 1,9 тысячи обращений (14,2 процента), по вопросам получения налоговых льгот – 1,1 тысячи обращений (8,5 процента).

«В приемную УФНС России по Орловской области за девять месяцев обратилось 24 жителя региона по вопросам урегулирования задолженности, налогообложения доходов граждан, применения льгот и другим темам, – рассказали в пресс-службе ведомства. – В ходе приема всем им были даны разъяснения. Также в 2025 году руководителем управления было принято два гражданина в приемной президента РФ в Орловской области. Следующий прием состоится 3 декабря».

Ранее орловские налоговики в рамках вебинара рассказали жителям региона о приближающемся сроке исполнения налоговых уведомлений (1 декабря) и разъяснили, кто имеет право на налоговые льготы и как ими воспользоваться. В частности, главный государственный налоговый инспектор Татьяна Некрасова пояснила, что в основном льготы налогоплательщикам представляются в беззаявительном порядке на основе сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

«Если же в налоговом уведомлении льгота не учтена, то необходимо выяснить относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы, – сообщила она. – Сделать это можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Далее следует подать заявление по установленной форме о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц».

Подать заявление можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте заказным письмом, либо обратившись лично в любую налоговую инспекцию или в уполномоченное отделение МФЦ. По словам Татьяны Некрасовой, существуют и льготы, требующие ежегодного подтверждения. Например, для освобождения от уплаты земельного налога одиноким пенсионерам необходимо ежегодно представлять справку о составе семьи, для льготы по налогу на имущество военнослужащим нужно представлять справку с указанием периода службы. И индивидуальные предприниматели могут подать заявление на льготу по налогу на имущество, используемое для предпринимательской деятельности.

