Мэр Орла объяснил, почему в некоторых домах еще холодно

Юрий Парахин отметил большое количество обращений по теме.

Мэр сообщил, что ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ завершены накануне вечером. Теплоноситель поступает во все районы города.

«Многие управляющие компании ещё вчера вечером подали тепло на дома, что также видно из обратной связи от жителей города. Остальные УК работают над этим прямо сейчас, – написал Юрий Парахин в соцсетях. – В ближайшее время тепло и горячая вода вернутся во все дома. Ситуация находится под контролем!»

Напомним, ночью 31 октября в результате атаки БПЛА и падения обломков аппаратов были повреждены объекты топливно-энергетического комплекса. Электроснабжение удалось восстановить в течение часа. Систему отопления смогли заполнить к 21:00.