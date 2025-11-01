Мэр Орла объяснил, почему в некоторых домах еще холодно

1.11.2025 | 10:10 Важное, ЖКХ

Юрий Парахин отметил большое количество обращений по теме.

ИА “Орелград”

Мэр сообщил, что ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ завершены накануне вечером. Теплоноситель поступает во все районы города.

«Многие управляющие компании ещё вчера вечером подали тепло на дома, что также видно из обратной связи от жителей города. Остальные УК работают над этим прямо сейчас, – написал Юрий Парахин в соцсетях. – В ближайшее время тепло и горячая вода вернутся во все дома. Ситуация находится под контролем!»

Напомним, ночью 31 октября в результате атаки БПЛА и падения обломков аппаратов были повреждены объекты топливно-энергетического комплекса. Электроснабжение удалось восстановить в течение часа. Систему отопления смогли заполнить к 21:00.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU