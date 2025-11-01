Место Ивановского занял Латынин

1.11.2025 | 13:14 Новости, Общество

Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В середине октября правительство региона покинул первый заместитель губернатора Владимир Ивановский. «Орелград» выяснил, каковы планы на освободившуюся вакансию.

«На сегодняшний день решения об упразднении должности первого заместителя губернатора Орловской области в правительстве Орловской области не принимались», – сообщил в ответе на запрос исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области Вячеслав Ерохин.

Исполнение обязанностей по должности первого заместителя губернатора возложено на Латынина Сергея Сергеевича (члена правительства Орловской области – руководителя департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения).

