Место Ивановского занял Латынин

В середине октября правительство региона покинул первый заместитель губернатора Владимир Ивановский. «Орелград» выяснил, каковы планы на освободившуюся вакансию.

«На сегодняшний день решения об упразднении должности первого заместителя губернатора Орловской области в правительстве Орловской области не принимались», – сообщил в ответе на запрос исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области Вячеслав Ерохин.

Исполнение обязанностей по должности первого заместителя губернатора возложено на Латынина Сергея Сергеевича (члена правительства Орловской области – руководителя департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения).

ИА “Орелград”