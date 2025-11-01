Орловчанка попала из бани в больницу

1.11.2025 | 13:09 Новости, Происшествия

В строении произошёл пожар.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ЧП случилось во Мценске сегодня утром. Сообщение поступило в службу спасения 05:40. Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, загорелась одноэтажная баня, расположенная на улице Новикова.

«В результате пожара в помещении предбанника прогорели потолок и пол, внутренние помещения закопчены», – указали в ведомстве.

Пострадала 59-летняя женщина. Её пришлось госпитализировать.

Пожарным удалось спасти от полного уничтожения внутренние помещения бани, а также смежный гараж. Причина возгорания пока что устанавливается.

