В Орле в память об участниках СВО посадили 89 лип

1.11.2025 | 13:16 Новости, Общество, СВО

Деревья украсили парк Победы.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Это стало частью международной акции «Сад памяти».

В мероприятии участвовал губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, сенатор Василий Иконников и другие официальные лица. Также к ней присоединились участники специальной военной операции, учащиеся образовательных организаций, общественники, трудовые коллективы учреждений и предприятий города.

«В год юбилея Великой Победы мы еще сильнее осознаем неразрывную связь поколений, верность заветам ветеранов, служению интересам России. Память о героях укрепляет нашу решимость бороться и побеждать», – отметил Андрей Клычков.

Также участники мероприятия почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

