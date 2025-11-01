Также орловские болельщики просят присоединиться к бойкоту.

«С сегодняшнего дня объединением «Orel Butchers» принято решение отказаться от поддержки команды с полным бойкотированием матчей на неопределенный срок, в знак протеста из-за сноса дома-музея болельщикОВ «стекляшки», – сообщили в группе объединения. – Просим всех неравнодушных присоединиться и оставить сектор активной поддержки пустым!»

Напомним, на стадионе Ленина на месте спорного объекта в 2026 году планируют поставить модульный зал единоборств. В профильном департаменте подчеркнули, что учреждением существующее помещение не используется. Кроме того, официального статуса «Музей болельщиков» не имеет. Экспозиции, собранной активистами, предложено помещения на восточной трибуне Центрального стадиона или в футбольном манеже. Планируемый зал для единоборств смогут посещать для проведения тренировок до 200 спортсменов в день, сообщили чиновники.

Активисты просят сохранить «Стекляшку». По их словам, это культовое место не только для орловцев, но и гостей города. Обращения были адресованы губернатору Андрею Клычкову не только с «гражданки». Записали свои ролики и участники СВО.

ИА “Орелград”