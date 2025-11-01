Орел купил тюльпанов на 4,4 миллиона рублей

1.11.2025

Два контракта заключено по итогам электронных аукционов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Более 60 тысяч единиц поставит ООО “АГРОРОСТ” (г. Лыткарино). Это будут луковицы класса «Триумф» – желтые, розовые, белые, а также “попугайные” сиреневого окраса. Цена контракта – 1 470 007 рублей 84 копейки.

Еще 137 тысяч луковиц должно поставить ООО “СЦ ЭДЕМ” (г. Люберцы). В данном случае закупка обойдется в 2 967 819 рублей 26 копеек. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, на цветы планировали потратить более 12 млн рублей. Но цены контрактов удалось значительно снизить в ходе конкурентного отбора среди поставщиков.

