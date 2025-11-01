В Ливнах официально открыли обновлённый Курган Славы

Крест на мемориальном комплексе освятил Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

Комплекс открылся после масштабного благоустройства. Его проводили в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». Работы обошлись в 13,3 миллиона рублей.

На Кургане Славы полностью заменили тротуарную плитку, отремонтировали ступени, обустроили новые дорожки и бордюры . Основание шпиля было облицовано в цветах георгиевской ленты. Также на территории комплекса установили образцы военной техники, поклонный крест и беседку для отдыха посетителей.

Участники открытия почтили память павших защитников Родины минутой молчания. Также к мемориалу возложили цветы.

ИА «Орелград»