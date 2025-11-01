Сотрудники орловского департамента подозреваются в многомиллионной халатности

По текущей версии, из-за них бюджет потерял около 14 миллионов рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «халатность» (293 УК, часть 1). Всего их три. В основу дел легли материалы прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено, что с 2023 по 2025 год Департамент сельского хозяйства Орловской области предоставлял субсидии коммерческой организации. Средства брались из областного бюджета и шли на возмещение части затрат, понесённых на производство и реализацию зерновых культур.

Однако оказалось, что средства предоставлялись незаконно. Данное юрлицо не имело права на субсидию, так как его единственным участником является сомнительное АО. Сомнительность состоится в том, что 99% акций этого общества принадлежит компании, которая зарегистрирована в стране, включённой в официальный перечень государств и территорий, используемых для офшорного владения активами в России.

Предполагаемая вина чиновников состояла в том, что они не проверили документы на получение субсидии надлежащим образом. «Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

По данным «Орелграда», одним из фигурантов является главный специалист финансового отдела. Двое других — заместители начальника финансового отдела департамента (одна должность, но разные периоды).

ИА «Орелград»