В Орловской области продлят налоговые каникулы

Проект соответствующего закона одобрили депутаты облсовета.

Депутаты Орловского облсовета поддержали проект внесения изменений в статьи 3 и 5 Закона «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения». Авторы документа напоминают, что в соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 Налогового кодекса РФ регионам страны предоставлена возможность по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов для плательщиков патентной системы налогообложения.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, впервые зарегистрированных и ведущих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Нулевые ставки для них разрешено устанавливать до 1 января 2027 года. В Орловской области подобные решения принимаются сроком на один год, обычно это происходит одновременно с версткой бюджета региона.

Кстати, в Орловской области налоговые каникулы и нулевые ставки по патентной системе налогообложения для вновь зарегистрированных предпринимателей были введены региональным законом № 1749-ОЗ еще в марте 2015 года. Действие текущих льгот завершается 31 декабря 2025 года. Новым законопроектом было предложено продлить действие регионального закона по 31 декабря 2026 года.

«Продление меры поддержки в виде налоговой ставки в размере 0 процентов будет способствовать восстановлению экономики региона за счет привлечения в экономику новых предпринимателей, – говорится в пояснительной записке к документу. – За период действия регионального закона с 2015 по 2024 год льготной налоговой ставкой в размере 0 процентов воспользовались порядка 140 индивидуальных предпринимателей».

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество индивидуальных предпринимателей в Орловской области по состоянию на 10 января 2025 года составило 18 255, из них относящихся к микробизнесу – 18 099. Патентную систему налогообложения в регионе применяют 7350 предпринимателей, или 40,6 процента от количества индивидуальных предпринимателей, относящихся к микробизнесу.

ИА «Орелград»